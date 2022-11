Eine Kerze verursachte einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück. Symbolfoto: dpa/Marcel Kusch up-down up-down In der Johannisstraße Eine Person bei Brand in Osnabrücker Innenstadt verletzt Von Olga Zudilin | 04.11.2022, 05:34 Uhr

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Osnabrücker Johannisstraße ist am Freitagmorgen eine Person leicht verletzt worden.