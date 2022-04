Mit ihren Klarinetten leiteten die Landessieger von Jugend musiziert, Merle Kammer, Johanna Fischer und David Reinarzt, in der Sparkassenfiliale die Eröffnung der Krippenausstellung ein. „Mit der Anforderung an den modernen Menschen, international vernetzt zu sein, wächst gleichzeitig der Stellenwert von Heimat“, gab Josef Bernhard Hentschel, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Osnabrück, aus einer Studie wieder und leitete so in seinem Grußwort zu den Krippen über, die „für uns Osnabrücker ein wesentlicher Bestandteil des Weihnachtsfestes sind und auch ein Stück Heimat darstellen“.

Von der langen Tradition der Krippen berichtete anschließend Gerhard Lohmeier, Vorsitzender des Vereins der Krippenfreunde Osnabrück-Emsland. 1782, zur Zeit der Aufklärung, verbot Kaiser Josef II. das Aufstellen von Weihnachtskrippen in den Kirchen, da es „kindliches und der Kirche unwürdiges Getue“ sei. Die Bevölkerung wollte aber nicht auf das Brauchtum verzichten und holte sich die Krippen in kleinerer Variation in die Wohnung. Anonyme Laienkünstler fertigten „Volkskrippen“, bei denen neben den typischen biblischen Motiven nun auch ein deutlicher regionaler Bezug zu erkennen war. Typische böhmische Krippen integrieren immer die eigenen Dorfbewohner. Bei den Krippenbergen, in denen die Geburt Jesu in einer Höhle stattfindet, verschwimmt oben die böhmische Landschaft mit der Stadtsilhouette Jerusalems. Lohmeier bezeichnete dies als „frühe Form der Globalisierung“. Mit der Aufhebung geografischer Grenzen wird verdeutlicht, dass die Weihnachtsgeschichte für alle Menschen auf der Welt Gültigkeit besitzt.

Außer den Krippenbergen waren in Böhmen und Mähren auch Krippenkästen sehr beliebt. „Die waren oft in die Wand eingebaut und hinter einem Vorhang versteckt, den man in der Weihnachtszeit aufzog. So ersparte man sich das Auf- und Abbauen, was der Krippe den Beinamen „Faulenzerkrippe“ gab“, spickte Lohmeier seinen Vortrag mit in unterhaltsamen Anekdoten.

Erneutes Schmunzeln im Publikum, als er von dem typischen Erkennungszeichen der böhmischen Krippe sprach: „In einer echten böhmischen Krippe dürfen zwei Personen nicht fehlen: Teufel und Schornsteinfeger.“ In der ländlichen Vorstellung war der Schornsteinfeger dem Himmel, der Teufel der Hölle am nächsten. Als dritte Kunstform wird in der Ausstellung die Papierkrippe im historischen Original gezeigt. Vergleichen kann man sie dann mit einem ganz besonderen Hingucker. Der Osnabrücker Josef Morgret arbeitete drei Jahre lang an einer Ausschneidekrippe, die er in diesem Jahr fertigstellte. Mit mehr als 1100 Figuren, einzeln ausgeschnitten aus bedruckten Papierbögen, auf Sperrholz aufgeklebt und ausgesägt, ist es derzeit die vielfigurigste Krippe in Deutschland. Wer sich neben der böhmischen Krippentradition auch die polnische ansehen will, hat dazu im Diözesanmuseum dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr die Möglichkeit. Am 7. Dezember um 19 Uhr lädt Lohmeier zu einem Vortrag über Krippen im Osnabrücker Land in das Forum am Dom ein.