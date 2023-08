Bei dem Täter handelt es sich laut einer Pressemitteilung um einen 31-Jährigen. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 31-Jährige bundesweit agierte. „Aufgrund der guten Spuren- und Ermittlungsarbeit der Osnabrücker Polizei, führte ein Spurentreffer unter anderem zu einem Tatort nach Osnabrück“, heißt es in der Mitteilung.

Einbruch in Bäckereifiliale an der Otto-Vesper-Straße

In der Nach zum 14. Oktober 2022 wurde eine Bäckereifiliale in der Osnabrücker Otto-Vesper-Straße in der Weststadt zum Ziel von Einbrechern. Der 31-Jährige steht laut Polizeiangaben in direktem Bezug zum Einbruch und ist dringend tatverdächtig. Zurzeit befindet sich der mutmaßliche Täter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hanau in Untersuchungshaft. Ob er auch an weiteren Einbrüchen beteiligt war, wird derzeit untersucht.

Schaden überstieg Wert der Beute

Neben dem Einbruch in der Osnabrücker Otto-Vesper-Straße, sind auch Bäckereien in Georgsmarienhütte, Bramsche, Wallenhorst und Bissendorf betroffen gewesen. Das Muster war stets ähnlich: Die Täter brachen in den Abend- oder Nachtstunden in Bäckereifilialen ein und suchten dort nach Bargeld. Nach damaligen Erkenntnissen der Polizei überstieg der Schaden, der bei den Einbrüchen entstand, dabei oft den Wert der eigentlichen Beute, die die Täter machten.