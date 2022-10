Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu drei Bäckerei-Filialen in Osnabrück und Bissendorf Symbolfoto: dpa/Julian Stratenschulte up-down up-down Zeugen gesucht Einbrüche in drei Filialen derselben Bäckerei in Osnabrück und Bissendorf Von Alexander Kruggel | 06.10.2022, 15:46 Uhr | Update vor 2 Std.

In gleich drei Filialen einer Osnabrücker Traditionsbäckerei ist in der Nacht zu Donnerstag eingebrochen worden. In allen Fällen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu den Gebäuden und durchsuchten sie nach Bargeld.