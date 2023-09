Eine aufmerksame Zeugin hatte am Sonntagnachmittag die Polizei informiert, nachdem sie an der Kita St. Katharinen an der August-Hölscher-Straße in Osnabrück ein offenstehendes Fenster bemerkt hatte. Nach der Spurenlage am Tatort hatten ein oder mehrere Täter ein Fenster des Gebäudes aufgehebelt und waren so gewaltsam in die Kita eingedrungen, teilt ein Polizeisprecher mit. „Aus einem Büro wurden eine Geldkassette und Bargeld entwendet.“

Über ein anderes Fenster sollen die Täter geflüchtet sein. Die Ermittler grenzen den Tatzeitraum auf zwischen Freitagnachmittag und Sonntagnachmittag ein. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter 0541/327-2115.

Ebenfalls am Wochenende – zwischen dem frühen Freitagabend und Montagmorgen – wurde die Kita am Astruper Weg in Belm Ziel von Einbrechern. Die Unbekannten hatten ein Fenster gewaltsam geöffnet, heißt es von der Polizei. Den Einbrechern gelang die Flucht mit einer „geringen Summe Bargeld“. Die Polizei in Belm sucht Zeugen. Diese werden gebeten sich unter Telefon 05406/898630 zu melden.

Einen dritten Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Region Osnabrück ereignete sich in Alfhausen. Auch dort hatten die Einbrecher es offenbar auf Bargeld und Wertgegenstände abgesehen.

Ob es einen Zusammenhang zwischen den drei Einbrüchen gibt, sei Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage.