Das ging daneben Einbrecher in Osnabrücker Kiosk auf frischer Tat ertappt Von Anke Schneider | 23.10.2023, 16:25 Uhr

Ein Einbruch in einem Kiosk an der Osnabrücker Möserstraße nahm für den Einbrecher ein unerwartetes Ende. Er blickte am Tatort plötzlich zwei Polizisten direkt in die Augen.