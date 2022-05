Am Donnerstagabend ist in eine Osnabrücker Bäckerei eingebrochen worden. FOTO: Nicolas Armer/dpa Einer der Täter in Untersuchungshaft Osnabrücker Bäckerei-Inhaber überrascht zwei Einbrecher auf frischer Tat Von Elena Werner | 01.05.2022, 17:38 Uhr

In der Osnabrücker Rehmstraße sind am Donnerstagabend zwei Männer in eine Bäckerei eingebrochen. Der Geschäftsinhaber erwischte die beiden auf frischer Tat.