Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Freitag in den Bauhof in Surwold eingebrochen und haben unter anderem eine Kettensäge gestohlen. FOTO: dpa/Philipp von Ditfurth Terrassentür aufgebrochen Einbrecher durchwühlen Einfamilienhaus in Osnabrück-Atter Von Jean-Charles Fays | 06.03.2022, 13:22 Uhr

Einbrecher haben sich am Freitagabend zwischen 18.30 Uhr und 20.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus an der Leyer Straße in Osnabrück-Atter verschafft. Sämtliche Schränke und Schubladen wurden in den einzelnen Räumen durchwühlt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Zeugenhinweise.