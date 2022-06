Der von etwa 540 Personen getragene Familienname Assmuth wird bei etwas mehr als der Hälfte der Familien als Aßmuth geschrieben. Der Name ist vor allem im westfälischen Sprachgebiet ansässig, das stärkste Zentrum des Namens liegt im Hochsauerlandkreis. Der Familienname findet sich aber auch in hochdeutschen Regionen, wo er besonders in Südhessen gehäuft auftritt.

Neben Assmuth/Aßmuth gibt es heute noch zwei Varianten des Namens, wobei die Schreibung Asmuth fast ebenso häufig ist wie die Namensformen mit Ass-/Aß-. Sehr selten ist die Schreibvariante Ahsmuth, bei der -hs- auf einem Lesefehler der altdeutschen Schreibschrift beruht: Hier wurde die Buchstabenverbindung „langes s plus Schluss-s“ der Kursivschrift irrtümlich als „h plus s“ verstanden.

Dieser Fehler hat sich in zahlreichen Familiennamen verfestigt, so beispielsweise bei Clahsen (= Classen), Hehsler (= Hessler), Mahs (= Mass), Vohs (= Voss).

Ältere, heute nicht mehr nachweisbare Formen des Familiennamens waren Assmut, Aßmut, Asmut, Asmud(t), Assemut(h), As(s)mot und Asmod(t) sowie besonders häufig Assmoth und Asmoth.

Aus dem heutigen Wort- und Namenschatz des Deutschen ist der Nachname nicht zu erklären. Es liegt ein längst ausgestorbener altdeutscher Rufname zugrunde, dessen älteste Form Ansmôd lautete. Das erste Namenwort ist Ans-, das „Ase“ bedeutete, womit die heidnischen Gottheiten der Germanen gemeint waren.