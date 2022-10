An das „KZ auf Schienen“ erinnert dieses Mahnmal von Volker Johannes Trieb an der Feldstraße. Beim Audio-Walk entlang der Feldstraße können Interessierte erfahren, welchen Peinigungen die Gefangenen in den letzten Kriegsmonaten ausgesetzt waren.

Foto: Rainer Lahmann-Lammert