Im Osnabrücker Stadtteil Sonnenhügel ist es am Freitagmittag zu einer Kollision gekommen. Symbolfoto: Michael Gründel Rollerfahrer übersehen Ein Leichtverletzter nach missglücktem Wendemanöver in Osnabrück Von Henrike Laing | 30.06.2023, 16:40 Uhr

Bei einem Wendemanöver ist es am Freitagmittag in der Kornstraße in Osnabrück zu einem Unfall gekommen. Ein 63-jähriger Osnabrücker wurde leicht verletzt.