Auch die 16-jährige Nadine Kolkhorst vom Carolinum-Gymnasium sträubt sich gegen das Klischee. „Ein wenig ist da etwas dran, aber man kann das nicht verallgemeinern“, ist sie überzeugt. Die Angst, nicht ernst genommen zu werden, sei jedenfalls immer da, ergänzte die 16-Jährige. Das mindert aber keineswegs ihren Enthusiasmus für das Jugendparlament. „Es wird viel debattiert, manchmal auch hitzig, aber wir haben unseren Spaß“, so die Caro-Schülerin. „Aber manchmal muss man sich schon zurückhalten, um nicht in Rage zu geraten“, ergänzte Jana. Darüber hinaus habe die Veranstaltung den nützlichen Nebeneffekt, das Reden vor einer Gruppe zu üben, sagte Jana.

Die Ergebnisse der Ausschüsse diskutierten die Schüler am Freitag in einer finalen Sitzung des Parlaments, bevor die Resolutionen schlussendlich zur Abstimmung kamen. Der Antrag, Griechenland erst dann mit mehr Geld zu versorgen, wenn die Hellenen ihre Sparbemühungen verstärkt haben, fand die Zustimmung des Parlamentes. Finanztransaktionen innerhalb der EU zu beschränken, um Turbolenzen an den Finanzmärkten vorzubeugen, lehnte es hingegen ab. „Es ist blöd, wenn ein Projekt nicht durchkommt“, sagte Jana. Die verabschiedeten Resolutionen werden an Oberbürgermeister Boris Pistorius übergeben. Er ist der Schirmherr des Osnabrücker Schülerforums.

Das Osnabrücker Jugendparlament ist das siebte Schülerforum in Deutschland in diesem Jahr. Derartige Parlamente existieren in 35 Ländern. „Das Europäische Jugendparlament Deutschland organisiert Schülerforen und Sitzungen, damit Schüler erfahren können, wie das Europäische Parlament funktioniert“, erklärte die Studentin Franziska Hülß, ehrenamtliche Leiterin des Osnabrücker Forums: „Und dass Politik Spaß machen kann.“ Die Jugendparlamente bieten jungen Menschen zwischen 16 und 22 Jahren seit 1990 die Möglichkeit des Austauschs zu europapolitischen Fragen.

Weitere Informationen sind im Internet unter www.eyp.de erhältlich.