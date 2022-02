Wie klingt der Wald? Diese Frage beantworten Heiner Schmitz (vorne rechts) und das Cologne Contemporary Jazz Orchestra mit der Sängerin Veronika Morscher am 3. März in Osnabrück. FOTO: Frank Wiesen Konzert im Blue Note Ein 18-köpfiges Jazz Orchester spielt Wald-Musik in Osnabrück Von Thomas Wübker | 25.02.2022, 11:53 Uhr

Mal angenommen, ein Jazz Orchester ist ein Wald. Wie würde das dann klingen? Der Kölner Komponist und Saxofonist Heiner Schmitz hat sich diese Frage gestellt und beantwortet sie mit „vielfältig“. Am Donnerstag, 3. März, kommt er mit dem Cologne Contemporary Jazz Orchestra und der Sängerin Veronika Morscher ins Blue Note in Osnabrück. So viel sei verraten: Es wird kein Waldrauschen zu hören sein.