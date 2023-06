Der Chef des Mietervereins für Osnabrück und Umgebung, Carsten Wanzelius, kritisiert, dass es viel zu wenige Sozialwohnungen in Osnabrück gibt: „Eigentlich bräuchte die Stadt bis 2030 mindestens 8000 Wohnungen mit Mietpreisbindung.“ Mit den bislang geplanten halte man nicht einmal den Bestand an Sozialwohnungen. Foto: Philipp Hülsmann up-down up-down Darum steigen die Mieten Mieterverein-Chef: „Eigenbedarfskündigungen sind in Osnabrück geradezu Mode geworden“ Von Jean-Charles Fays | 24.06.2023, 07:14 Uhr

Der Mieterverein-Chef Carsten Wanzelius warnt im Auftakt der neuen Serie „Wenn die Wohnung zum Luxus wird“ vor einer zunehmenden sozialen Spaltung in unserer Region. Im Interview erklärt er, warum Mietern in Osnabrück zurzeit gekündigt wird, die Wohnungssuche in der Stadt immer schwerer wird und Mietwohnungen auch im Landkreis Osnabrück begehrter werden.