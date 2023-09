Gegen 12.20 Uhr hätten sich zwei Unbekannte dem Tatort, einem Mehrparteienhaus an der Von-Bodelschwingh-Straße in der Nähe der Fridtjof-Nansen-Straße, genähert, teilt ein Sprecher der Polizei mit. Einer der Männer ging in das erste Obergeschoss und klingelte an der Wohnungstür des Ehepaars. Der Komplize habe währenddessen vor dem Haus gewartet.

Die Bewohner öffneten die Tür. Unmittelbar danach soll der Haupttäter das Ehepaar – einen 71-Jährigen und seine 63-jährige Frau – mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Wertgegenständen gefordert haben.

Räuber fliehen ohne Beute

Als der Mann und die Frau lautstark um Hilfe schrien, sei der Unbekannte gewaltsam gegen sie vorgegangen, berichtet der Polizeisprecher. Der Räuber floh anschließend aus dem Haus – ohne Beute. Gemeinsam mit seinem Komplizen gelang die Flucht in unbekannte Richtung.

Das Ehepaar erlitt Verletzungen im Gesichts- und Kopfbereich und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Noch am Abend hätten beide in ihre Wohnung zurückkehren können, so die Polizei.

Die Polizei hat Beschreibungen der Täter veröffentlicht und sucht Zeugen zu dem Überfall. Zeugen, die Hinweise zu den Räubern oder dem weißen Fahrrad geben können, werden gebeten, sich unter 0541/327-2115 oder -3203 bei den Ermittlern zu melden.