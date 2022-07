Rund 130 Patienten, Angehörige und Interessierte waren in die Osnabrückhalle gekommen, um an der von Dieter Kürten moderierten Informationsveranstaltung teilzunehmen. „Ich bin ganz überrascht und erfreut, dass so viele gekommen sind“, so der Moderator. Früher sei Lungenkrebs ein Tabuthema gewesen, doch jetzt komme es immer mehr aus der Schmuddelecke raus: „Man kann offen und frei darüber reden.“ Und das tat Kürten dann auch. In seiner ebenso bekannten wie bewährt zurückhaltenden Art befragte er regionale Fachleute zum Thema. Die Mediziner des Klinikums Osnabrück, der Nils-Stensen-Kliniken St. Raphael in Ostercappeln, der Osnabrücker Paracelsus-Klinik sowie einer Gemeinschaftspraxis für Pathologie aus Osnabrück gingen auf unterschiedliche Aspekte ein: von der Diagnose über klassische und moderne Therapieformen bis hin zur Frage, wie man mit der Krankheit umgeht. Darüber hinaus standen Atemübungen und der Aufruf zur Gründung einer Selbsthilfegruppe auf dem Programm.