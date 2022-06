So sieht’s aus: In der ehemaligen Scharnhorstkaserne laufen zurzeit die Erschließungsarbeiten. FOTO: Jörn Martens up-down up-down Ehemalige Scharnhorstkaserne Wohnen und Arbeiten in nächster Nähe Von Rainer Lahmann-Lammert | 19.07.2013, 19:23 Uhr

In dieser Wohnsiedlung will die Stadt alles ganz anders machen: Das Baugebiet in der ehemaligen Scharnhorstkaserne an der Sedanstraße soll ausdrücklich einen experimentellen Charakter bekommen. Zielgruppe sind unter anderem junge Wissenschaftler oder Existenzgründer, die nebenan im Wissenschaftspark arbeiten.