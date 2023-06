Die Melanchthonkirche in Osnabrück muss weiter als Kirche erkennbar bleiben. Foto: Jörn Martens up-down up-down Am Kalkhügel in Osnabrück Tagespflege statt Kirche: So sieht es in der ehemaligen Melanchthonkirche aus Von Claudia Sarrazin | 18.06.2023, 18:15 Uhr

Die Tagespflege „Am Bergerskamp“ hat ein neues Zuhause in der ehemaligen Melanchthonkirche am Kalkhügel in Osnabrück gefunden. Am Sonntag, 28. Juni, von 11 bis 17 Uhr findet dort ein Tag der offenen Tür statt. Wir haben uns vorab dort umgesehen.