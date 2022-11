Beim Einkaufen müssen Kunden bei Edeka und Rossmann in Zukunft mit noch mehr Lücken im Regal rechnen. Symbolfoto: dpa/Jens Büttner up-down up-down Lücken in den Regalen werden größer Das sagt ein Edeka-Marktleiter in Osnabrück zum Preiskrieg der Konzerngiganten Von Anke Schneider | 25.11.2022, 09:09 Uhr

Lücken in den Regalen in Supermärkten in Osnabrück kennen die Kunde inzwischen schon. Produkte von Mars oder Coca-Cola etwa sind mancherorts derzeit nicht zu haben. Nun möchte auch Procter & Gamble deutlich mehr Geld für seine Waren, darunter Marken wie Gilette, Oral B, Meister Proper, Always oder Pampers. Das lehnt die Edeka-Gruppe ab.