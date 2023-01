„Nah und gut“: Das war bald einmal. Der Einkaufsmarkt in Sutthausen wird schließen. Foto: Michael Gründel up-down up-down „Nah und gut“-Filiale vor dem Aus Edeka-Markt in Sutthausen schließt nach 47 Jahren – Ältere Kunden in Sorge Von Meike Baars | 18.01.2023, 18:30 Uhr | Update vor 1 Std.

Laden um die Ecke, Nahversorger, Treffpunkt: In Sutthausen schließt Anfang März die Edeka-Filiale am Standort Zum Forsthaus. Die Entscheidung habe ihr selbst Tränen in die Augen getrieben, sagt die Inhaberin. Besonders ältere Kunden verließen sich bisher auf das Angebot in der Nachbarschaft.