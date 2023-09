Anlass für den Besuch in der Heimatstadt seiner Frau Ulla war die 39. und erstmals in Osnabrück stattfindende Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin (DGG). Die Telefonnummern der zum Teil von weit her angereisten Fachärzte könne er in seinem Alter gut gebrauchen, brach der studierte Mediziner gleich zu Beginn seines Auftritts das Eis, bevor er später auch in das „kollegiale Du“ überwechselte.

Aus dem Festvortag wurde ein rund einstündiges Kabarettprogramm. Dabei brachte er in seiner anschaulich vermittelnden Art auch das Fachpublikum zum befreienden Lachen über sich selbst, indem er etwa genüsslich das humoristische Potenzial des Kongressprogramms auslotete.

Medizin ist nicht nachhaltig

Unser Planet hat eine dünne, verletzliche Haut. Aber ausgerechnet die Spezies, die sich für besonders intelligent hält, trampelt so darauf herum, dass sie sich letztlich selbst bedroht. Deshalb macht von Hirschhausen seit einiger Zeit den fatalen, menschengemachten Klimawandel und dessen verheerende Folgen für die „planetare Gesundheit“ zu seinem ureigenen Thema. In Bezug auf das Gesundheitssystem betont er, dass es mit mehr als fünf Prozent einen höheren Anteil an den Gesamtemissionen hat als der Flugverkehr.

Ein Schlüsselerlebnis für seine neue Agenda war für von Hirschhausen die Begegnung mit der Affenforscherin Jane Goodal.

Ein Krankenbett verbrauche etwa so viel Energie wie ein Einfamilienhaus, rechnet er vor. Vom Einwegmüll, Medikamenten wie Asthmasprays oder Narkosegasen, die schädlich für die Atmosphäre sind, und Essen, das weggeworfen wird, ganz zu schweigen. Das stinke buchstäblich zum Himmel, bringt von Hirschhauen die Verschwendung auf den Punkt und plädiert für ein nachhaltigeres Wirtschaften und „leckere pflanzenbasierte Kost“, die es standardmäßig „in jeder Kita, in jeder Schule und in jedem Krankenhaus“ geben sollte. Denn die sogenannte „Planetary Health Diet“ sei „nachweislich das Gesündeste für die Patenten, die Mitarbeiter und die Erde – also win-win-win“.

Lebensgrundlagen in Gefahr

Saubere Luft zum Atmen, ausreichend Wasser zum Trinken, leckere Pflanzen zum Essen, erträgliche Temperaturen und ein friedliches Miteinander: All diese fünf Grundlagen des menschlichen Lebens auf der Erde seien in akuter Gefahr, mahnt von Hirschhausen eindringlich – nicht ohne den ihm eigenen Humor.

Während seine erste Stiftung noch unter dem Motto „Humor hilft Heilen“ Clowns in die Krankenhäuser schickte und er selbst als „der lustige Doktor mit der roten Nase“ unterwegs war, appelliert er nun mit seiner vor drei Jahren gegründeten zweiten Stiftung gemäß ihrem Grundsatz „Gesunde Erde – Gesunde Menschen“ an jeden einzelnen, etwas für den Klima- und Gesundheitsschutz zu tun und mit dem Klima letztlich auch sich selbst zu retten.

Der Mensch zerstört seine eigenen Lebengsrundlagen - aber ist es ihm auch bewusst?

Von Hirschhausen selbst geht mit gutem Beispiel voran. Er fährt mehr Rad als Auto, isst mehr Pflanzen als Tiere, fliegt nicht mehr innerdeutsch, bezieht erneuerbaren Strom aus einer Genossenschaft und ist glücklich mit einer Bank, die keine fossilen und zerstörerischen Projekte unterstützt und das Geld „fair und enkeltauglich“ vergibt, wie er im Gespräch mit unserer Redaktion verrät.

Kleiner Fuß- und großer Handabdruck

Neben dem ökologischen Fußabdruck ist ihm auch der „Handabdruck“ wichtig: „Wo kann mein Handeln, mein Netzwerk, mein Einfluss auf jemanden, der vielleicht noch mehr Einfluss hat als ich, die Rahmenbedingungen und Gesetze voran bringen, die wir jetzt brauchen“, solle sich jeder fragen.

In Osnabrück lieferten ihm die Gefäßchirurgen ganz alltagspraktische Antworten darauf. Zum Beispiel die Mülltrennung im Operationssaal. „Wenn man zwei Säcke statt einem hinstellt, kann man alles, was nie den Patienten berührt hat, normal entsorgen und muss das nicht aufwändig wie hochinfektiösen Müll bei 1000 Grad verbrennen“, gibt von Hirschhausen zu bedenken. Die nachhaltigste Operation sei allerdings jene, „die man gar nicht erst braucht“.

Wenig getan wurde für das Klima seit dem Weckruf „Grenzen des Wachstums" des Club of Rome vor mehr als 50 Jahren.

Deshalb betrachtet von Hirschhausen es weiterhin als seine Jobbeschreibung, „Menschen gesund zu halten“. Nicht nur persönlich, sondern auch „planetar“. Und auf die Frage, woher er denn angesichts der erschütternden globalen Diagnose die Hoffnung nimmt, dass die Menschen das Ruder doch noch herumreißen könnten, antwortet er lapidar: „Zum Verzweifeln haben wir keine Zeit“.