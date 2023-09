„Auch wenn es heute noch zu früh für Details ist: Unsere Zukunftsperspektive steht“, sagt Gerhard Schrader, Betriebsratschef bei Volkswagen in Osnabrück. „Volkswagen Osnabrück bleibt Teil der Fertigung für Porsche und geht damit verbunden als Werk seinen Weg in die elektrifizierte Zukunft. Das ist eine starke Nachricht für unsere Belegschaft.“

Ähnlich sieht es der Osnabrücker IG-Metall-Chef Stephan Soldanski: „Endlich, darauf haben wir gewartet: Eine gute und wegweisende Nachricht für Osnabrück. Nach Wochen und Monaten der Unsicherheit nun eine klare Perspektive für die Zukunft – mit einem vollelektrischen Porsche Produkt“, freute sich der Gewerkschafter. Mit dieser Entscheidung gehe es für den Standort in Sachen Elektrostrategie und Transformation endlich in Richtung einer CO₂-freien Mobilität.

Lang ersehnte positive Nachricht für den VW-Standort Osnabrück

Es ist eine positive Nachricht, auf die die rund 2300 Mitarbeiter am Standort lange haben warten müssen. Schon im September 2020 hatte Ministerpräsident Stephan Weil bei seinem Besuch des Osnabrücker VW-Werks das Ziel bereits klar formuliert: „Für das Land Niedersachsen und für mich steht im Vordergrund, dass die niedersächsischen Standorte eine angemessene Auslastung haben. Was wir derzeit an Auslastung in Osnabrück haben, reicht erkennbar nicht aus. Deshalb wird dies für mich eine der zentralen Fragen sein“, sagte er damals, kurz vor dem Abschluss der damaligen Planungsrunde.

Eine Entscheidung gab es damals nicht. Ab 2021 gab es dann in Sachen Auslastung Schützenhilfe aus dem Schwesterwerk in Emden: Seither wird der zusätzlich zur Produktion des T-Roc-Cabriolets der Arteon Shootin Brake in Osnabrück endmontiert. In diesem Jahr sind zusätzlich zwei Porsche-Modelle hinzugekommen, die am Standort montiert und lackiert werden.

Neben den Porsche-Modellen wird in Osnabrück auch das T-Roc-Cabriolet gebaut. Foto: Jörn Martens

Und so würdigt auch Gesamtbetriebsratschefin Daniela Cavallo im Interview mit der Betriebsratszeitung die aktuellen Pläne aus Wolfsburg: „Besonders freue ich mich übrigens, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in Osnabrück nach Jahren der Unsicherheit nun eine klare Perspektive haben – mit einem vollelektrischen Porsche-Produkt“, wird sie zitiert. „Porsche will bis 2030 mehr als 80 Prozent seiner Fahrzeuge vollelektrisch anbieten. Osnabrück wird seinen Anteil an dieser Erfolgsgeschichte haben.“

Noch keine Angaben zu Modell und Stückzahlen

Wann die Produktion starten soll und um welches Modell es sich handelt, dazu wurden am Freitag noch keine Angaben gemacht. Konzernkreisen zufolge entsteht jedoch keine Lücke in der Produktion. Es werde ein nahtloser Anschluss sichergestellt. Details wird es in der im November erwarteten Planungsrunde geben.

Fest steht: Es wird sich wieder um eine sogenannte Überlauffertigung handeln. Das bedeutet: Fahrzeuge, für die am Porsche-Stammsitz in Zuffenhausen die Kapazität fehlt, werden in Osnabrück gefertigt. „Das Werk in Osnabrück wird durch die Fertigung eines vollelektronischen Porsche-Modells langfristig ausgelastet“, freute sich auch Ministerpräsident Stephan Weil, der „insgesamt auch in schwierigen Zeiten gute Perspektiven für alle niedersächsischen Volkswagen-Werke“ sieht.

Für Christiane Engel, Geschäftsführerin Technik und Sprecherin der Geschäftsführung am Standort Osnabrück spiegelt die Entscheidung die „erfolgreiche, lange Zusammenarbeit mit Porsche“ wider. „Der Zuschlag für einen weiteren Porsche-Auftrag zeigt die Wertschätzung unserer guten Arbeit innerhalb des Konzerns und honoriert das große Engagement unserer Beschäftigten. Wir freuen uns darauf, dies weiterhin unter Beweis stellen zu können.“

Schon jetzt zwei Porsche-Modelle in Osnabrück

Mit der Produktion von Porsche hat das VW-Werk in Osnabrück Erfahrung. Zwischen Mitte 2019 und Ende 2020 war der Cayman schon einmal in Osnabrück produziert worden. Seit Mai dieses Jahres laufen 718er Porsche Cayman und Boxster serienmäßig vom Band.

Trotz der Freude über die positiven Nachrichten aus Wolfsburg gab der Osnabrücker IG-Metallchef Soldanski allerdings auch zu bedenken: „Allen ist klar, dass das aber noch nicht alles für den Standort sein kann. Wir benötigen weiteres Volumen.“

Auch für Betriebsratschef Schrader war das heute „die erste Entscheidung“. „Der Anfang ist gemacht, jetzt müssen wir sehen, was wir daraus machen.“ Man sei abhängig davon, wie sich die Elektromobilität weiter entwickele. Hier sieht der Betriebsratschef unter anderem bei den Rahmenbedingungen für Kunden – beispielsweise der Ladeinfrastruktur – noch Nachholbedarf.