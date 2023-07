Die Feuerwehr rückte zum Löschen in die Kleingartensiedlung an der Sandforter Straße aus. Foto: IMAGO/Martin Wagner up-down up-down „Unsachgemäße Nutzung“ E-Bike-Akku verursacht vermutlich Feuer in Osnabrücker Kleingarten Von Catharina Peters | 09.07.2023, 13:21 Uhr

Am frühen Samstagmorgen hat in der Sandforter Straße in Osnabrück eine Kleingartenparzelle gebrannt. Menschen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt.