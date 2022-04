Nach dem Schnee am Freitag bleibt es am Wochenende in der Region voraussichtlich trocken. FOTO: Jörn Martens DWD warnt vor Glatteis Schneit es am Wochenende in der Region Osnabrück weiter? und | 31.03.2022, 15:28 Uhr | Update vor 1 Std. | Von Corinna Berghahn Henrike Laing | 31.03.2022, 15:28 Uhr | Update vor 1 Std. | 4 Leserkommentare

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) schon am Donnerstag prognostiziert hatte, war in der Nacht zu Freitag auch in Osnabrück und der Region Schnee gefallen. Für das Wochenende sind im Landkreis keine weiteren Schneefälle zu erwarten, dafür aber Glatteis - so die Prognose des DWD.