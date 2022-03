Die Polizei Osnabrück ermittelt. FOTO: dpa/Friso Gentsch Abrechnungsbetrug? Durchsuchungen in Corona-Testzentren: Polizei Osnabrück ermittelt Von Michael Schwager | 30.03.2022, 17:45 Uhr

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Abrechnungsbetruges in großem Ausmaß durchsuchten am Mittwoch Polizei und Staatsanwaltschaft Corona-Testzentren, Firmen sowie Privathäuser in Aurich, Oldenburg und Hannover.