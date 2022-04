Mit seiner CD „Wenn Blicke flöten könnten“ kommt die „Blockflöte des Todes“ am Samstag ins Glanz & Gloria in Osnabrück.

Itamar Erez spielte mit renommierten Orchestern in England, den USA und im Nahen und Mittleren Osten. Im Lutherhaus trifft er auch Yshai Afterman, der ihn auf der im Mittleren Osten gebräuchlichen Handtrommel begleitet. Die Konstellation verspricht einen spannenden Abend, zumal sich beide nicht auf einen Stil festlegen wollen und zwischen Jazz, Folk und Weltmusik wechseln.

Ende August tourte Itamar Erez noch durch die Türkei. Am Samstag kommt der israelische Gitarrist mit dem Percussionisten Yshai Afterman ins Lutherhaus in Osnabrück.

Die „Blockflöte des Todes“ ist der Chemnitzer Matthias Schrei. Er produziert Reime wie: „Ich mach immer, worauf ich Lust hab, ich bin ziemlich ungeniert. Erst neulich in meiner Doktorarbeit, hab ich Guttenberg zitiert.“ Diese Zeilen stammen aus seinem Lied „Ich habe nie FDP gewählt“.

Samstag, Lutherhaus, Osnabrück, 20 Uhr, Eintritt: 15/12 Euro, Tel. 0541/ 2001831.

Kinder-Theater

Das „Dschungelbuch“ von Rudyard Kipling wird am Sonntag um 17 Uhr im Theater am Domhof geöffnet. Der Klassiker erzählt die Geschichte des Menschenjungen Mowgli, der von Wölfen aufgenommen und großgezogen wird. Doch als der Tiger Shir Kkan in den Dschungel zurückkehrt, soll Mowgli zur Menschensiedlung gebracht werden. Doch er wehrt sich nach Leibeskräften dagegen. Dadurch erleben er und seine Freunde Baloo, der Bär, und der Panther Baghira allerlei Abenteuer.

Sonntag, Theater am Domhof, Osnabrück, 17 Uhr, Eintritt: 5,25 bis 10,75 Euro, Tel. 0541/7600076.