FOTO: Zoo Osnabrück Auf das Tierwohl wird geachtet Das bietet das dritte Open-Air-Kino am Affentempel im Osnabrücker Zoo

An fünf verlängerten Wochenenden wird der Zoo Osnabrück in diesem Sommer wieder zur Kulisse für Filmvergnügen im Freien. In Kooperation mit dem „Hall of Fame“-Kino wurde ein bunt gemischtes Programm zusammengestellt.