Die ehemaligen ICO-Startups iotec GmbH (individuelle Sensorlösungen), bitnamic GmbH (Service-App für mobile Zusammenarbeit), seedalive GmbH (Testung von Keimfähigkeit bei Pflanzensamen) und Third Level GmbH (VR-/AR-Projekte) haben einen Neubau in der Albert-Einstein-Str. 30 im WissenschaftsPark Osnabrück bezogen, aufgenommen am 16.03.2023. Foto: David Ebener

Foto: David Ebener