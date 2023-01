Das illegale Rennen fand auf der Pagenstecherstraße und dem Heger-Tor-Wall in Osnabrück statt. Symbolfoto: dpa/Frank Rumpenhorst up-down up-down Über rote Ampeln gefahren Drei Autos liefern sich illegales Rennen mitten in Osnabrück Von Anke Schneider | 24.01.2023, 18:34 Uhr

Drei Autos der Marke Audi haben sich am Samstagabend gegen 21.45 Uhr ein illegales Rennen in Osnabrück geliefert. Die Fahrer der Autos in den Farben schwarz, grau und braun verstießen dabei mehrfach gegen Verkehrsregeln.