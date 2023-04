Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen ereignete sich am Dienstagmittag in Osnabrück-Sutthausen. Symbolfoto: dpa/Friso Gentsch up-down up-down Zwei Leichtverletzte aus Lotte Drei Autos krachen in Osnabrück-Sutthausen ineinander Von Anke Schneider | 25.04.2023, 15:11 Uhr | Update vor 1 Std.

Am Dienstagmittag gegen 13.45 Uhr ist es auf der Hermann-Ehlers-Straße in Osnabrück-Sutthausen in Höhe der Hausnummer 20 zu einem Auffahrunfall gekommen. Beteiligt waren drei Fahrzeuge.