Unauffällig: Passivsammler und kleine Infrarot-Kameras am Laternenmast sammeln Daten für den Tempo-30-Modellversuch auf der Iburger Straße in Osnabrück. Foto: Michael Gründel up-down up-down Modellversuch auf der Iburger Straße Mit Dosen und Detektoren: So wird Tempo 30 in Osnabrück erforscht Von Wilfried Hinrichs | 24.07.2023, 05:51 Uhr

Kleine Geräte, große Bedeutung: Die Daten, die zurzeit an der Iburger Straße in Osnabrück mithilfe von Dosen und Detektoren erfasst werden, könnten dazu beitragen, dass sich der Verkehr in Deutschlands Innenstädten tiefgreifend verändert. Tempo 30 bald auch auf Hauptstraßen – und Osnabrück wäre vorn dabei.