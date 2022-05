Die Stadtwerke Osnabrück warnen, dass es am Donnerstag, 2. Juni, vormittags zu Einschränkungen im Linienverkehr im Stadtbusnetz kommen kann. FOTO: Michael Gründel Wegen Stadtwerke-Betriebsversammlung Donnerstagmorgen fahren die Busse in Osnabrück nur eingeschränkt Von Jean-Charles Fays | 31.05.2022, 18:18 Uhr

Eine Betriebsversammlung für alle Mitarbeiter der Stadtwerke Osnabrück kann am Donnerstag, 2. Juni, zwischen 8 und 12 Uhr dazu führen, dass Busse in Osnabrück verspätet kommen oder vereinzelt auch gar nicht fahren. Das kündigten die Stadtwerke am Dienstag an.