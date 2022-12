Eine Hausnummer weiter zieht Davud Kücükugurlu mit seinem Imbiss Zum Drehspieß in Osnabrück. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Mehr vegane und vegetarische Speisen Schnell-Restaurant Zum Drehspieß in Osnabrück vergrößert sich Von Thomas Wübker | 25.12.2022, 07:32 Uhr | Update vor 1 Std.

Das Schnell-Restaurant Zum Drehspieß in der Großen Hamkenstraße in Osnabrück war der erste Imbiss in Osnabrück, der vegetarische und vegane Döner anbot. Jetzt werden dort das Angebot und die Räumlichkeiten erweitert.