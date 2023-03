Warten für einen Döner für einen Cent: Am Samstag bilden sich Schlangen vor der Kebab Station in Osnabrück. Foto: Thomas Wübker up-down up-down Aktion der Kebab Station am Samstag Döner für einen Cent: Lange Schlange in der Osnabrücker Johannisstraße Von Thomas Wübker | 04.03.2023, 13:28 Uhr | Update vor 2 Std.

Andrang in der Johannisstraße in Osnabrück: In der neuen Kebab Station wurden am Samstag Döner für einen Cent verkauft. Schon am frühen Mittag reihten sich hungrige Mäuler in eine lange Schlange ein.