„Wer jetzt schwimmen lernt oder sein bestehendes Können verbessert, ist für die kommende Badesaison gut vorbereitet und fühlt sich sicherer“, erklärt Marcus Ottenhaus, 1. Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe, in einer Pressemitteilung. Allerdings habe sich in den vergangenen Jahren immer deutlicher gezeigt, dass vor allem ältere Erwachsene in ihrer Kindheit gar nicht oder nur unzureichend schwimmen gelernt hätten.