Das 16 Monate alte Mädchen leidet an einer seltenen Stoffwechselerkrankung, die unbehandelt tödlich enden kann. Zum potenziellen Lebensretter der kleinen Hailey können Freiwillige am Sonntag, 8. Oktober, in Osnabrück werden. Die Familie bittet in einem DKMS-Aufruf um Mithilfe: „Lass dich registrieren! Vielleicht bist du Haileys genetischer Zwilling. Wir haben noch so viele gemeinsame Pläne.“

Große Resonanz nach Typisierungs-Aufruf

Von 12 bis 16 Uhr findet eine Registrierungsaktion der DKMS in der Diskothek „Virage“ an der Baumstraße 12 statt. Zunächst war die Aktion im Tattoostudio „Jers Tattoos“ an der Bohmter Straße 52C geplant. Auf dem sozialen Netzwerk Instagram hatte Jers einen Video-Aufruf veröffentlicht, um auf die Aktion und die Erkrankung Mukopolysaccharidose Typ I (MPS), an der seine Tochter leidet, aufmerksam zu machen.

Nach der Veröffentlichung haben die Organisatoren schnell festgestellt – der Platz im Tattoostudio wird nicht ausreichen. „Die Resonanz auf den Aufruf war so groß, dass wir den Ort deshalb wechseln und in eine größere Lokalität ausweichen“, erklärt Laura Tielkes von der DKMS, die die Typisierungsaktion mit betreut. Auch am Tattoostudio wird es am Sonntag einen Aushang geben, der auf den Ortswechsel hinweist.

Wer am Sonntag nicht in Osnabrück teilnehmen kann, hat die Möglichkeit, sich alternativ online auf der Website der DKMS ein Registrierungsset nach Hause zu bestellen. Bislang haben sich so während der Aktion für Hailey 2429 Menschen (Stand 5. Oktober) typisieren lassen.

Registrierung über Abstrich im Mund

Jeder gesunde Mensch zwischen 17 und 55 Jahren kann sich als potenzieller Stammzellenspender in die Datenbank aufnehmen lassen. Die Registrierung erfolgt dabei über einen Abstrich an der Wangenschleimhaut mittels Wattestäbchen. Für die weitere Typisierung wird die Probe anschließend in ein Labor geschickt und dort ausgewertet.