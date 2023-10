So läuft das Studium der Musical-Studentin Djamila Al-Slaiman am IfM Osnabrück

In diesem Artikel erfährst Du: Wie Djamilas erstes Studienjahr in Osnabrück verlaufen ist.

Ob es immer noch ihr Traum ist, Musical-Darstellerin zu werden.

Wie das Musical-Studium in Osnabrück am IfM abläuft.

„Ich bin nun im dritten Semester, langsam habe ich mich in Osnabrück und hier auf dem Campus eingelebt“, sagt Djamila Naoual Al-Slaiman, als wir sie auf dem Gelände des Instituts für Musik (IfM) treffen. Sie hat um kurz nach elf Uhr morgens schon anderthalb Stunden Ballett-Training und eine Klavierstunde hinter sich, gleich folgt der Gesangsunterricht. Dazwischen gerade mal höchstens 15 Minuten Zeit, um von einem Raum zum anderen zu kommen. Geduscht, in Ruhe gegessen und mal kurz mental entspannt wird am Ende des Tages – laut Djamilas Stundenplan nach 18 Uhr.

Djamilas Stundenplan am IfM Osnabrück besteht aus Tanz, Gesang und Schauspiel. Foto: André Havergo Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Mehr als 40 Stunden pro Woche auf dem Campus

Insgesamt verbringt Djamila seit ihrer bestandenen Aufnahmeprüfung im Juni 2022 rund 45 bis 50 Stunden auf dem Campus des IfM. Mitgezählt seien dabei freie Trainingseinheiten oder Zusatzproben für Projekte, sagt die Studentin über ihren Alltag. „Jeder Tag ist von morgens bis abends eng durchgetaktet, das ist schon anstrengend, aber es macht mir einfach Spaß“, sagt Djamila.

Djamila ist mehr als 40 Stunden auf dem Campus, sagt sie. Foto: André Havergo Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Und dieser Schritt sei für sie genau richtig gewesen: „Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, was anderes zu machen oder etwas anderes zu studieren“, sagt die 20-Jährige. „Manchmal braucht man natürlich auch Abstand, aber den bekomme ich ja in den Semesterferien.“ Erst Ballett, dann Singen, dann Schauspiel oder Musiktheorie Djamila sagt, der volle Stundenplan mache ihr grundsätzlich nichts aus, „wir wollen das hier ja alle wirklich.“

Das sagt der Institutleiter über Djamila

Dass Djamila am richtigen Platz ist, das bestätigt der IfM-Leiter Sascha Wienhausen: „Bei der Aufnahmeprüfung können wir ja nur eine wage Prognose abgeben, wie das Studium läuft und sich der Student macht. Bei Djamila ging das total auf, sie ist überaus engagiert und eine tolle Studentin“, sagt Wienhausen. Das Institut nimmt bis zu zehn Musical-Studis pro Jahr auf.

IfM-Leiter Sascha Wienhausen habe sich in Djamilas Talent nicht getäuscht, sagt er. Foto: André Havergo Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Manchmal zeigt sich erst im Studium, ob vielleicht die Belastung zu hoch ist, da die Studierenden schon viel leisten und mit drei Fächern jonglieren müssen“, sagt Wienhausen. Djamila bekäme genau das hin und spiele „nie zu technisch und sehr authentisch“.

Djamila hat im Juli 2022 ihren Studienplatz am IfM in Osnabrück ergattert. Foto: André Havergo Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Im Gesangsunterricht, zu dem wir die Studentin begleiten, soll Djamila laut ihrer Lehrerin an einer „flexiblen Stimmbandschließung“ arbeiten. Bevor überhaupt ein Lied gesungen wird, muss sie sich warm machen. Laute wie „Sa, Sa, Sa“ sprudeln singend aus dem Mund der Studentin, Klaviermusik begleitet sie dabei. „Stell dir vor, dass du dabei gurgelst“, sagt die Dozentin.

Beim Singen nutzt Djamila den ganzen Körper. Foto: André Havergo Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Djamila singt und massiert sich - zur Auflockerung - parallel dazu mit ihren Händen den Kiefer. Viel Technik, die es braucht, um später auf der Bühne eben nicht technisch zu klingen. Nach 45 Minuten Singen steht für Djamila eine Pause an.

Wichtig ist vor allem ein gutes Einsingen. Foto: André Havergo Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Angst um den Rücken

„Ich habe jetzt eine Stunde Zeit, danach geht es zum Jazz-Training“, sagt Djamila, während sie ihr selbst gekochtes Essen aus einer Frischhalte-Box isst. „Manchmal gehe ich auch in die Mensa. Es ist wichtig, kurz herunterzukommen und etwas zu essen, ich brauche gleich Kraft“, sagt Djamila. Auf sich zu achten, auch mal eine Serie zu schauen, zu häkeln oder ins Theater zu gehen, das sei der jungen Frau wichtig, um fit zu bleiben. „Außerdem bekommen wir pro Semester sechs Einheiten bei einer Physiotherapeutin, das ist so super“, sagt Djamila. „Ich hatte letztes Jahr Probleme mit meinem Rücken, da war ich echt verzweifelt. Ich hatte Schmerzen und Bewegungseinschränkungen und Angst, nicht mittanzen zu können.“ Nun weiß sie, welche Übungen sie Zuhause machen kann, damit sie sich besser fühlt, sagt sie.

Der Moment, auf den sie so lange hingearbeitet hat. Sascha Wienhausen nennt bei der Aufnahmeprüfung im Jahr 2022 Djamilas Namen und die Gewissheit ist da, dass sie aufgenommen wird. Archivfoto: Michael Gründel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Ihr Job ist es, zu „performen“

Auch, wenn das Musical-Studium viel Zeit, Kraft und manchmal auch Schmerzen mit sich bringe, sei Djamila nun voll und ganz in ihrem Metier: „Wichtig ist, dass man weiß, dass man auch mal Fehler machen darf und davor keine Angst hat“, sagt sie. „Die Dozenten gehen da auch auf uns ein, ich spüre keinen starken Leistungsdruck“, sagt die Studentin.

„Unser Job wird es ja auch später sein, zu performen. Das mögen wir alle irgendwie.“ Djamila

Die Herausforderung sei, die Fächer Tanzen, Schauspiel und Gesang unter einen Hut zu bekommen und für alles gleichwertig Kraft aufzubringen: „Ich finde Stepptanzen beispielsweise sehr anstrengend, da das für mich neu ist“.

Djamila ist es wichtig, zwischen den Unterrichtseinheiten kurz für sich zu sein: „Manchmal ziehe ich dann Kopfhörer auf und höre Musik“, sagt sie. Archivfoto: Michael Gründel Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Vorsingen? Ja. Klavier spielen – lieber nicht vor Publikum

Auch das Klavierspielen rufe bei Djamila gemischte Gefühle hervor: „Ich mag das Klavierspielen, aber spiele überhaupt nicht gerne vor. Da werde ich immer sehr nervös und meine Finger machen nicht, was sie sollen, das war schon immer so“, sagt sie und lacht dabei. „Vorsingen fällt mir hingegen leichter, da mag ich es auch, mich zu präsentieren“.

Die kurze Mittagspause ist mittlerweile herum. Gestärkt geht es, für Djamila in den zweiten Part des Tages: wieder Tanzen, dieses Mal Jazz-Tanz. Dann um 15 Uhr Schauspielunterricht – Szenenstudium. Bis 18 Uhr. „Und nachher gehe ich mental noch mal alles durch, was ich gelernt habe“, sagt die angehende Musical-Darstellerin.