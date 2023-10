Film über Plattensammler DJ Trixa aus Osnabrück erklärt den Mythos Schallplatte Von Thomas Wübker | 23.10.2023, 10:03 Uhr Vornehmlich Reggae legt DJ Trixa alias Henning Bunjes aus Osnabrück auf. In dem Film „Mein Musikzimmer“ spricht er über seine Beziehung zu Vinyl. Er wird am 29. Oktober in der Lagerhalle gezeigt. Foto: Thomas Wübker up-down up-down

Am 29. Oktober feiert der Film „Mein Musikzimmer“ über Schallplattensammelnde aus Osnabrück und Münster Premiere in der Lagerhalle in Osnabrück. Einer von ihnen ist DJ Trixa alias Henning Bunjes. Er verrät, was den Mythos der schwarzen Scheiben ausmacht.