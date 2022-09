Politische Diskussion mit den antretenden Landtagskandidaten Emine Tunc (Volt), Nico Truschkowski (Linke), Nemir Ali (FDP), Patric-Alexander Sausmikat (AfD), Anne Kura (Grüne), Verena Kaemmerling (CDU), Frank Henning (SPD)) aller Parteien. Foto: Michael Gründel Foto: Michael Gründel up-down up-down Wahlkampf am Marienheim Osnabrücker Landtagskandidaten stellen sich Fragen von Berufsschülern Von Matthias Liedtke | 01.09.2022, 17:41 Uhr

Das politische Interesse ist offenbar groß bei den Schülern der Berufsbildenden Schulen (BBS) im Marienheim im Osnabrücker Stadtteil Sutthausen: Rund 300 von ihnen sind in dieser Woche zu einer lebhaften, am Ende zweieinhalbstündigen Open-Air-Diskussionsveranstaltung mit sieben Osnabrücker Direktkandidaten für die niedersächsische Landtagswahl am 9. Oktober gekommen.