Der Kreiselternrat unternimmt am Montag einen dritten Anlauf, seine bildungspolitischen Forderungen an den Mann und an die Frau zu bringen. Zwei Demonstrationen innerhalb der vergangenen vier Wochen erlebten nicht den erwarteten Zulauf. Dabei ging es schon hier, wie auch in der Diskussion, um Kernforderungen an die bundesdeutsche Bildungspolitik: Innovative Konzepte, Verkleinerung von Lerngruppen, verbesserte Wahrnehmung des Lehrerberufs oder auch eine bessere Vorbereitung auf den Lehrerberuf.

SPD und Grüne sagen Teilnahme an Diskussion ab

Einer von insgesamt zehn Punkten im Forderungskatalog des KER allerdings brachte die bidungspolitischen Sprecher von SPD und Grünen im niedersächsischen Landtag auf die Palme und zu einer Absage: „Erhalt der Wahlfreiheit auf die Förderschule Lernen und alle anderen Förderschulen.“ Das Thema Förderschule Lernen ist für die rot-grüne Landtagsmehrheit offensichtlich abgehakt.

„Wir werden uns an dieser Diskussion nicht beteiligen. Einerseits sind wir der Ansicht, regionale Lösungen müssen auch regional mit den örtlichen Landtagsabgeordneten diskutiert werden, andererseits sind wir nicht der Ansicht, dass die Debatte uns und Sie substanziell weiterbringt. Aus dem Inhalt der Einladung lässt sich klar ablesen, dass das Thema „Förderschule Lernen“ im Vordergrund stehen wird. Hier haben wir uns klar positioniert und es gibt die entsprechenden Beschlüsse.“

Bei zehn durchaus überregional zu diskutierenden Forderungen des Kreiselternrates hat dessen Vorsitzende Bärbel Bosse für die Absage der bildungspolitischen Sprecher von SPD (Stefan Politze) und Grünen (Lena Nzume) kein Verständnis.

Teilnehmen werden am Montag Christian Fühner (CDU-MdL), Matthias Seestern-Pauly (FDP-MdB), Harm Rykena (AfD-MdL) und Werner Terhaar (Chefarzt des Kinderhospital Osnabrück, Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie). Mit der Einladung an den bildungspolitischen Sprecher der AfD hat der KER offensichtlich noch eine Mine gezündet, die zumindest bei Volker Bajus (Grünen-MdL) nicht besonders gut ankam.

Zwar begründet Bajus seine Absage mit der zeitgleich stattfindenden Sitzung seiner Stadtratsfraktion, nimmt aber gleichzeitig zur Einladung an die AfD Stellung: „Sie geben - anders als Sie es selbst als Anspruch formulieren - der AfD Raum für ihre von Hass, Häme und Hetze gekennzeichnete Propaganda. Das kann auch nicht im Sinne der Bildung unserer Kinder sein. Ich bitte Sie herzlich, diese Haltung noch mal zu überdenken.“

Es lag also schon im Vorfeld der Veranstaltung einiger Zündstoff in der Einladung des Kreiselternrates an alle Lehrer, Eltern und Schüler. Das lässt auf eine angeregte Diskussion am Montagabend, ab 19 Uhr im Kreishaus am Schölerberg hoffen.