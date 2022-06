Es ist leer auf dem Grundschulgelände in Icker. Das liegt zwar momentan an den Sommerferien, könnte aber bald zu einem dauerhaften Zustand werden. Im schlimmsten Fall droht der Schule die Schließung. Da die Schülerzahlen in den vergangenen Jahren rückläufig waren, zählt sie mittlerweile nur noch 47 Schüler. Diese sind auf insgesamt drei Klassen verteilt – eine jahrgangsübergreifende für Schüler der Klassen 1 und 2 sowie jeweils eine für die Stufen 3 und 4. So geriet die kleine Dorfschule ins Visier des Landesrechnungshofes.

Dieser überprüft nun die wirtschaftliche Rentabilität der Schule. Dagegen steht die Frage nach deren pädagogischem Nutzen für Direktorin Annette Frankenberg außerhalb jeder Diskussion. Aus ihrer längjährigen Erfahrung kann sie berichten, dass gerade die geringe Größe der Schule zahlreiche Vorteile biete.

So sei speziell die individuelle Betreuung der Schüler als ein wesentlicher Vorzug der Zwergschule zu betrachten. Da es nicht so viele Schüler gebe, könnten sich die Lehrer „mehr um sie kümmern und ihnen besser Hilfestellung leisten“, betont Frankenberg. Das wirke sich wiederum direkt auf die schulischen Leistungen der Kinder aus. Bei vielen Schülern seien durch die guten Betreuungsmöglichkeiten schnelle Lernerfolge zu beobachten.

Auch wenn die Schule mit ihren drei Klassen zahlenmäßig eher klein ist, bilde sie dennoch eine große Gemeinschaft, so Frankenberg. Diese bestehe nicht nur aus den 47 Schülern, die sich weitgehend kennen und gegenseitig unterstützen, sowie den Lehrern. Vielmehr spielen ebenfalls die Eltern eine wichtige Rolle. Sie organisieren Ausflüge und bringen sich somit „gut in die Schule ein“, wie Frankenberg berichtet. Die Wege innerhalb des Dorfes sind zudem kurz – besteht Gesprächsbedarf mit den Lehrern, können die Eltern auch mal kurzfristig in die Schule kommen.

Der Ickeraner SPD-Ratsherr Erwin Schröder ist ebenfalls von dem Konzept der Zwergschule überzeugt. Er teilt die Meinung Frankenbergs, dass die Schule „ein hohes Maß an pädagogischen Vorteilen bietet“. Insbesondere der kurze Schulweg sei als ein besonderer Vorzug zu sehen. Da die Schüler nicht auf Bus oder Bahn angewiesen sind, um zur Schule zu kommen, könnten sie länger schlafen und somit besser dem Unterricht folgen. Außerdem fallen keine Kosten für die Schulbeförderung an. Eine mögliche Schließung der Schule will Schröder nicht akzeptieren: „Ich werde jedenfalls als Ratsmitglied alles tun, damit die Schule in Icker erhalten bleibt“, erklärt er.

Laut Uwe Harbig, Belmer Fachdienstleiter für Schulen und Kindergärten, steht diese Frage jedoch zurzeit überhaupt nicht zur Debatte: „Es gibt keine aktuelle Diskussion über die Zukunft der Grundschule in Icker.“ Direktorin Frankenberg verweis auf die „gute Zusammenarbeit“, die bislang zwischen der Gemeinde und der Schule herrsche. So sei die Grundschule stets unterstützt worden, unter anderem bei Sanierungen.