Vor Osnabrücker Spendern sprachen am Sonntagabend Detlef Soost, Dominic Ojinnaka, Katharina Pötter, Auma Obama und Peyman Amin (Foto von links) beim Benefiz-Dinner im Restaurant Lotta. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Für die Tafel und Sauti Kuu-Stiftung Dinner mit Auma Obama in Osnabrück bringt 34.600 Euro an Spenden Von Thomas Wübker | 24.04.2023, 13:30 Uhr

Am Abend bevor Auma Obama, die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama, bei der Auftaktveranstaltung zum 375. Jubiläum des Westfälischen Friedens in Osnabrück sprach, stellte sie ihre Arbeit im Restaurant Lotta vor. Dabei kamen Spenden in Höhe von 34.600 Euro zusammen, die an die Osnabrücker Tafel und die Sauti Kuu-Stiftung in Kenia fließen.