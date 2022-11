An zehn Schulen im Landkreis Osnabrück wurden nun die Voraussetzungen für digitales Lernen geschaffen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd up-down up-down Digitalisierung des Unterrichts Verkabelung von neun weiteren Schulen im Osnabrücker Land ist abgeschlossen Von Anke Schneider | 10.11.2022, 13:46 Uhr

330 Kilometer Datennetzwerkleitungen, 9500 Datenports, 550 Access Points: In den vergangenen Monaten wurde in dieser Größenordnung Technik an neun Schulen in Trägerschaft des Landkreises Osnabrück installiert, um die Digitalisierung des Unterrichts voranzutreiben.