Die Digitale Woche Osnabrück geht in diesem Jahr in die dritte Runde und bietet in über 70 Veranstaltungen nützliche Informationen rund um Trends, Innovationen und Fachwissen zu den aktuellen Digitalisierungsthemen, teilt die Stadt Osnabrück mit. An vier Thementagen ist vom Neuling bis zum Experten jeder eingeladen, in unterschiedlichen Workshops, Vorträgen und Impulsen in die Welt der Digitalisierung einzutauchen.

Tag 1: Digitale Transformation in der Wirtschaft

Am Mittwoch, 20. September, geht es um die „Digitale Transformation in der Wirtschaft“. Hauptstandort ist das Innovatorium im Coppenrath Innovation Centre, das an diesem Tag nach der Umnutzung zum ersten Mal die Pforten für die Öffentlichkeit öffnet. Anmelden kann man sich unter anderem zu Veranstaltungen wie „Cybersicherheit 2030“, „Arbeitsgestaltung in Unternehmen mithilfe von Virtual Reality“ oder „Microsoft KI im Arbeitsalltag“.

Zudem hält Autor und Strategieberater Sascha Lobo auf der großen Abendveranstaltung der Digitalen Woche eine Keynote zum Thema „Wie Künstliche Intelligenz die Welt verändert und was das für die Wirtschaft bedeuten kann“, die per Livestream verfolgt werden kann.

Tag 2: Fit für den digitalen Wandel

Der zweite Thementag steht unter dem Motto „Fit für den digitalen Wandel“. Die Berufsberatung im Erwerbsleben der Agentur für Arbeit bietet zum Beispiel einen Online-Vortrag zum Thema „Neue Chancen in der digitalen Arbeitswelt“ an. Des Weiteren stehen unter anderem die Themen LinkedIn, Social Engineering und Anwendungshilfen von ChatGPT auf dem Programm.

Tag 3: Smart City – das Osnabrück der Zukunft

Am Freitag, 22. September, geht es um das Thema „Smart City“: Die Möglichkeiten eines Makerspaces können beim Tag der offenen Tür im Digi-Lab der Universität Osnabrück entdeckt werden, zudem wird die Kunden-App der Arbeitsagentur vorgestellt und man kann einen Blick auf das Osnabrück von übermorgen werfen. Ein Highlight bildet laut Mitteilung die Abschlussveranstaltung zum Smart-City-Hack, die in diesem Jahr für eine breite Öffentlichkeit zugänglich ist. Teams aus Programmierern, IT-Experten, Entwicklern und Designern präsentieren ihre Lösungen und Prototypen für eine smartere City.

Tag 4: Digitale Welten für junge Entdecker

Am Samstag, 23. September, können junge Entdecker bei verschiedenen Veranstaltungen in die digitalen Welten eintauchen. Mit dabei ist die Polizei zu den Themen „Gefahren im Internet“ und „Polizei im digitalen Wandel“. Es wird unter anderem ein Robotik-Workshop für Schüler angeboten und mit dem Chaostreff Osnabrück können Umweltsensoren gebaut werden.

Die Digitale Woche Osnabrück ist ein Element der städtischen Digitalstrategie und ein Bestandteil auf dem Weg zur Smart City Osnabrück. Das Digitalfestival soll unter anderem dazu beitragen, Osnabrück zu einem Zentrum der digitalen Innovation zu machen. Das komplette Programm ist unter https://digitalewoche-osnabrueck.de/ aufrufbar. Alle Veranstaltungen sind kostenlos, eine Anmeldung ist über die Internetseite möglich.