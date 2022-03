Nicht alle Familien können sich digitale Endgeräte für ihre Kinder leisten. Die Osnabrücker FDP fordert die Stadt auf, eine Million Euro für die Anschaffung zur Verfügung zu stellen. FOTO: Julian Stratenschulte/dpa Noch immer fehlen digitale Endgeräte Tablets und Co.: FDP fordert eine Million Euro für Osnabrücker Schüler Von Dietmar Kröger | 11.03.2022, 17:00 Uhr

Mit der Pandemie wurden Deutschlands Lehranstalten nahezu von einem Tag auf den anderen aus der Kreidezeit in das digitale Zeitalter katapultiert. Nicht mithalten mit der Entwicklung konnte die ohnehin fragliche Chancengleichheit in der Bildung. Bei weitem nicht alle Familien sind in der Lage teure Endgeräte anzuschaffen. Die Osnabrücker FDP will dieses Manko mit einer Million Euro ausmerzen, die die Stadt in die Hand nehmen soll, um ihre Schulen flächendeckend mit iPad, Tablet, Labtop und Co. für Schüler auszustatten.