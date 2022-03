Auf ein paar Gramm kommt’s hier nicht an: Kinder der Grundschule Pye wiegen Bonbons ab. FOTO: Birgit Scheidecker Neu im Museum Industriekultur Dieser Tante-Emma-Laden stand in Osnabrück am Vitihof Von Rainer Lahmann-Lammert | 15.03.2022, 11:30 Uhr

Ein Ei kostete zehn Pfennig, Bonbons gab es einzeln aus dem Glas, Senf wurde aus dem großen Bottich in Pfandgläser abgefüllt: Das Lebensmittelgeschäft Tackenberg existierte bis 1980 am Vitihof in Osnabrück. Jetzt ist es die neue Attraktion im Museum Industriekultur. Vor allem für Kinder.