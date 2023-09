BOB befürchtet wegfallende Parkplätze Fahrradstraßen in Osnabrück: Diesen weiteren Ausbau plant die Stadt Von Sandra Dorn | 07.09.2023, 06:03 Uhr Die Heinrichstraße in Osnabrück ist jetzt Fahrradstraße. Foto: André Havergo up-down up-down

Mit der Heinrichstraße und der Laischaftstraße/Am Freibad/Feldstraße weist die Stadt Osnabrück derzeit zwei neue Fahrradstraßen aus. Weitere sind in Planung. Die Initiative Radentscheid findet das gut und fordert noch „viel mehr“. Der Bund Osnabrücker Bürger (BOB) hingegen sieht Parkplätze in Gefahr. Was genau geplant ist.