Schon Anfang des Jahres seien Reisen nach Südeuropa um bis 40 Prozent teurer geworden, sagt Mehmet Ugur Ulusoy, dessen Reisebüro in der Johannisstraße seinen Nachnamen trägt. Keiner seiner Kunden habe bislang gesagt, es sei zu heiß in den Ländern Südeuropas. „Nur nach Dubai will im Sommer keiner“, sagt er und lacht.

Albanien und Georgien sind im Kommen

Auf Alternativen angesprochen, lacht Ulusoy abermals. „Wir heißen ja nicht Meier, sondern Ulusoy. Deswegen schlagen wir als erste Alternative die Türkei vor.“ Der Urlaub in dem Land sei zwar ebenfalls teurer geworden, aber es sei noch günstiger als anderswo. Albanien und Georgien seien im Kommen, so Ulusoy. „Da sind wir und unsere Kunden aber noch vorsichtig.“ Bislang hätten nur Albaner oder Georgier Urlaub in diesen Ländern gebucht, sagt er. Aber in ein bis zwei Jahren werden Georgien und Albanien europäischen Standards entsprechend, allerdings auch nicht mehr so günstig sein wie jetzt.

Dass die Reisen zu den klassischen Zielen in Südeuropa teurer geworden sind, merkt auch Lars Beckmann in seinem Reisebüro in der Bierstraße. „Für eine Familie einen vernünftigen Urlaub in den Sommerferien zu bekommen, ist schwierig“, sagt er. Die Leute wollen nach der Corona-Pandemie aber verreisen. Und so lange der Ansturm da und die Nachfrage hoch ist, können Hoteliers und Reiseanbieter Profite aus dem Run schlagen.

Skandinavien, Belgien und die Niederlande

Als Alternative werden in seinem Reisebüro Kreuzfahrten gebucht. Die seien im Vier-Sterne-Segment im Vergleich zu Vier-Sterne-Hotels günstiger, so Beckmann. „Das wird vermehrt angenommen.“ Wenn andere Alternativen angefragt werden, empfiehlt er die Kanarischen Inseln. „Dort ist der Sommer keine Hauptsaison.“ Auch die skandinavischen Länder, Belgien und die Niederlande sowie Nordspanien und die französische Küste seien für individuelle Reisen ebenso günstiger wie Kreuzfahrten in diese Gebiete.

Wie sich die Preise im kommenden Jahr entwickeln, da will Lars Beckmann keine Prognose abgeben. „Wie es dann wirtschaftlich für Familien aussieht, kann ich wirklich nicht vorhersagen.“ Schon jetzt sei die Finanzierung eines Urlaubs für viele schwierig.

Früh buchen

Wer im kommenden Jahr günstig in den Urlaub fliegen möchte, sollte früh buchen, empfiehlt Hakan Sancarbarlaz vom gleichnamigen Reisebüro am Pottgraben. Zwar seien Reisen in klassische Urlaubsländer wie Italien, Spanien und die Türkei um 20 bis 30 Prozent teurer geworden, aber durch eine frühe Buchung könnten dennoch günstige Preise in diesen Ländern erzielt werden, sagt er. Das gelte auch für Fernziele in Asien.

Wer möchte, könne auch Kompromisse bei seinem Urlaub eingehen, sagt Sancarbarlaz. Damit meint er weniger Leistungen, nicht so gute Hotels oder die Anreise mit dem eigenen Auto.

Tunesien ist ein Geheimtipp für Familien

Bei Alternativen zu den beliebten Urlaubszielen ist Sancarbarlaz zunächst skeptisch. „Die meisten Menschen buchen aus Gewohnheit die gleichen Ziele wie immer.“ Wenn er zum Beispiel Tunesien empfehle, koste es Überwindung für manche seiner Kunden, dort hinzufahren. Viele nehmen lieber Einschränkungen in Kauf. „Dabei ist Tunesien ein Geheimtipp für Familien, die gerne All-inclusive-Urlaub machen.“

Sancarbarlaz sagt ebenfalls, dass Albanien im Kommen sei. „Momentan wird dort eine Infrastruktur aufgebaut.“ In ein bis zwei Jahren sei das Land kein Geheimtipp mehr. Auch Montenegro sei ein Ziel, das ähnlich wie Albanien bald kein Geheimtipp mehr sein wird.

Lieber Hitze als Nordsee

Dass die Hitze in Südeuropa die Menschen aus unseren Breiten abschreckt, dort Urlaub zu machen, davon hat Hakan Sancarbarlaz noch nichts gehört. Eher das Gegenteil: Er hatte gerade eine Anfrage eines Kunden, der in den vergangenen Jahren immer mit seiner Familie an die Nordsee gefahren ist. Das schlechte Wetter in diesem Sommer hat ihn nun dazu bewogen, im kommenden Jahr im Süden mit seinen Lieben Urlaub zu machen.