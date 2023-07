Bei perfektem Wetter tummelten sich die Besucher an knapp 600 Metern Flohmarktständen. Foto: Jörn Martens up-down up-down Besucher loben besondere Atmosphäre Diese Schätze und Schnäppchen gab es beim Kultur-Flohmarkt am Osnabrücker Piesberg Von Claudia Sarrazin | 02.07.2023, 16:02 Uhr

Bei perfektem Flohmarktwetter – trocken, nicht zu warm und nicht zu kalt – bauten private Standbetreiber am Sonntag knapp 600 Meter Flohmarktstände am Piesberger Gesellschaftshaus und rund um das Magazingebäude des Museums Industriekultur (MIK) am Süberweg auf. Diese Schätze und Schnäppchen gab es.