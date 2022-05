Mehr als 1100 Mühlen öffneten dieses Jahr bundesweit zum Deutschen Mühlentag am Pfingstmontag. Dieser fällt dieses Jahr auf den 10. Juni. Die Idee zum überregionalen Mühlentag kam aus dem Osnabrücker Land, wo viele verschiedene Mühlen stehen. Aus der Region nehmen dieses Jahr wieder die Windmühle Westhoyel und natürlich die Windmühle Lechtingen am Deutschen Mühlentag teil, der dieses Jahr am 6. Juni stattfindet.

Lesen Sie auch Hamsterkäufe wegen Ukraine-Krieg Es muss nicht immer Weizen sein - welches Mehl Sie testen sollten Leere Regale im Supermarkt Steigt die Nachfrage nach Mehl bei den Mühlen rund um Osnabrück? Richtige Müllerbetriebe sind diese schon lange nicht mehr. „Es gibt keinen mehr, der in einer historischen Mühle berufstätig Mehl herstellt“, sagt Ansgar Vennemann vom Verein Windmühle Lechtingen. In den 50er-Jahren seien kleine Mühlen zu Gunsten von Großmühlen geschlossen worden, berichtet er. Einige Mühlen wurden, wie die Windmühle Lechtingen, von Fördervereinen übernommen und restauriert. Einige haben seitdem auch regelmäßige Öffnungstage eingerichtet, zu denen Mehl verkauft wird. Eine Übersicht: Windmühle Lechtingen Die Lechtinger Windmühle wird seit 1987 von einem Verein betrieben. (Archivfoto) Foto: Gert Westdörp Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert Die funktionierende Galerie-Holländer-Windmühle in Wallenhorst von 1887 wird seit 1987 vom gleichnamigen Verein betrieben. Hier hat der Deutsche Mühlentag vor 25 Jahren seinen Ursprung gefunden. Zum Tag des Denkmals, am zweiten Sonntag im September, findet in Lechtingen außerdem ein Mühlenmarkt statt. Öffnungszeiten: Von April bis Oktober ist der Mühlenladen jeden Samstag von 10 bis 12 Uhr geöffnet, zu der Zeit kann die Mühle auch besichtigt werden. Am jeweils ersten Sonntag des Monats ist die Mühle ab 15 Uhr für Besucher bis 17 Uhr geöffnet.

Mehr Informationen: Öffnungszeiten Windmühle Lechtingen 2022 größer als Größer als Zeichen Sonntag, 1. Mai, ab 15 Uhr

Sonntag, 3. Juli ab, 15 Uhr

Sonntag, 7. August, ab 15 Uhr

Sonntag, 4. September, ab 15 Uhr

Sonntag, 2. Oktober, ab 15 Uhr Welches Mehl gibt es hier? Da es in der Windmühle keine Siebanlage gibt, wird nur Vollkornmehl verkauft. Wer selbst mahlen will, bekommt hier auch Weizen-, Dinkel- und Roggenkörner. Das Getreide kommt vom Biolandhof Dicke Eiche in Bissendorf-Astrup. Was gibt es noch? Im Mühlenladen gibt es alles, was man zum Backen braucht, sagt der Vereinsvorsitzende Ansgar Vennemann. Dazu gehören etwa Sonnenblumenkerne, Trockenfrüchte, Leinsamen, Nüsse sowie Öl oder Honig. Die meiste Ware wird lose verkauft. Knollmeyers Wassermühle Knollmeyers Wassermühle in Wallenhorst gehört zu den ältesten Mühlen der Region. (Archivfoto) Foto: Christoph Beyer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert Die Wassermühle in Wallenhorst gehört zu den ältesten Mühlen in der Region. Das Bauwerk wurde 1253 erstmals urkundlich erwähnt. Die Mühle im Nettetal war lange Zeit verpachtet. Die Familie Knollmeyer übernahm 2009 wieder den Mühlenbetrieb, der seit mehr als 200 Jahren in Familienbesitz ist. Nun steht das beliebte Ausflugsziel zum Verkauf. Drei Müller aus dem „Verein zur Förderung und Erhaltung Knollmeyers Mühle“ übernehmen seitdem die Produktion des Vollkornmehls für das Mühlenbrot der Bäckerei Brinkhege, wie Hobbymüller Heinz-Georg Kohlbrecher bestätigt. Öffnungszeiten: Sonntags und zu Feiertagen ist die Mühle von 15.30 bis 17 Uhr geöffnet. Wer sie außerhalb der Zeiten besichtigen will, kann eine Führung bei Heinz-Georg Kohlbrecher vereinbaren.